AYM başkanlık seçimlerinde ‘İrfan Fidan telkini’ işe yaramadı: Zühtü Arslan yeniden başkan

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 05:31

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimini kazandı.

8 üyenin oyunu alan Arslan, yeniden başkan seçildi.

“Saray’ın işaret ettiği” belirtilen ve AYM üyeliğine atanması tartışmalı olan İrfan Fidan ise 5 oyda kaldı.

Kadir Özkaya da 2 oy aldı. 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan Arslan, 2015 ve 2019’un ardından üçüncü kez AYM başkanı seçildi. 2024’te görev süresi dolacak Arslan’ın “diğer üyelerin isteğiyle” yeniden aday olduğu belirtildi.

AYM içtüzüğüne göre en kıdemsiz üç üye tarafından başkanlık seçimlerinde Sayım Kurulu oluşturuluyor. Bu kurulun üyesi olan Fidan’ın adaylığı bu nedenle de “etik” bulunmadı.

"İKTİDARI ÜZMÜŞTÜR"

Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, AYM’de başkanlığın yetkileri itibarıyla önemli olduğunu söylerken iktidar değişikliğinde AKP’nin en önemli güvence makamının AYM olduğunu vurguladı. Yücetürk, “AYM, hem Yüce Divan görevi hem de yasaların anayasaya uygunluğunun denetimi açısından çok önemli. Zühtü Arslan’ın seçilmesi AKP-MHP iktidarını üzmüştür” dedi.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında görev yapan cumhuriyet savcılarının görevden el çektirilmesi ile Fidan’ın bir anda önünün açıldığını, hızla başsavcı vekili, başsavcı, Yargıtay üyesi ve AYM üyesi olduğunu anımsatan Yücetürk, “Bu hızlı yükseliş, Recep Tayyip Erdoğan’a rağmen AYM başkanlık seçiminde, mahkeme üyelerinin çoğunluğunun mesleki onurlarına ve yeminlerine sahip çıkması ile akamete uğradı” dedi. Seçimin önemine işaret eden Yücetürk, “AYM’nin önünde HDP kapatma davası var. Bu davanın ne zaman karara bağlanacağını başkan belirler” diye konuştu.

LİDERLERDEN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arslan’ı gönderdiği mesajla kutlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise telefonla arayarak Arslan’a tebriklerini iletti. 6’lı masanın diğer liderleri Arslan’ı sosyal medyadan kutladı.