AYM'den 11 siyasi parti hakkında karar

AYM'den 11 siyasi parti hakkında karar

20.04.2026 09:46:00
AYM'den 11 siyasi parti hakkında karar

AYM'nin 11 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları yayımlandı. Buna göre, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 11 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emek Partisi, Demokrat Parti, Devrim Hareketi Partisi, Doğru Yol Partisi, Güç Birliği Partisi, Cihan Partisi, Al Sancak Partisi, Komünist Parti, Kürdistan Komünist Partisi, Yerli ve Milli Parti ve Tuğra Partisinin 2023 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

