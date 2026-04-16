AYM'nin 10 siyasi parti için mali denetim kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

16.04.2026 09:52:00
AA
Anayasa Mahkemesi, aralarında Demokrat Parti, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin de bulunduğu 10 siyasi partinin 2022 yılına ait mali denetimlerini tamamladı.

 Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Yüce Diriliş Partisi, Demokrat Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Komünist Parti ve Adalet Partisi'nin 2022'ye ait mali denetimleri yapıldı.

Anayasa Mahkemesi, esas incelemesi sonucu söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

AYM mahkemelerden gelen başvuruları karara bağladı: E-tebligat anayasaya uygun değil!
AYM mahkemelerden gelen başvuruları karara bağladı: E-tebligat anayasaya uygun değil! Anayasa Mahkemesi (AYM); Maliye Bakanlığı’nın elektronik ortamdan tebliğde bulunmasını ve bunun her türlü altyapı ve usulünü belirleme yetkisini “hak arama özgürlüğünü” sınırlandırması gerekçesiyle iptal etti. Ayrıca Yüksek Mahkeme; “Tehlikeli yük deniz gözetim yetki belgesi”nin (TYDGYB) ücretinin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı’nca alınmasının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle (CBK) düzenlenmesi gerekçesiyle, ilgili kuralı da anayasaya aykırılıktan iptal etti. Kararlar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
AYM onayladı: 2 bin altı nüfuslu belediyeler köye dönüşecek
AYM onayladı: 2 bin altı nüfuslu belediyeler köye dönüşecek Anayasa Mahkemesi, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini öngören düzenlemenin iptal istemini reddetti.
AYM'den tartışmalı düzenlemeye onay… Cinsiyet değişikliği başvurusuna ret
AYM’den tartışmalı düzenlemeye onay… Cinsiyet değişikliği başvurusuna ret Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği için kişinin mahkemeye başvurarak izin almasını zorunlu kılan kanun hükmünün iptal istemini reddetti.