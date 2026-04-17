Cumhuriyet Gazetesi Logo
AYM'nin 11 siyasi partinin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

17.04.2026 08:10:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarına göre, 11 siyasi partinin farklı yıllara ait mali denetimleri sonuçlandı. Mahkeme, partilerin kesin hesaplarında usulsüzlük tespit etmedi ve mali tabloların yasal mevzuata uygun olduğunu belirledi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 11 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Zafer Partisi'nin 2022, Ana Yol Partisi, Liberal Demokrat Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sol Parti, Kürdistan Sosyalist Partisi, Sağduyu Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Millet Partisi ve Kadın Partisi'nin 2023 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Anayasa Mahkemesi, esas incelemesi sonucu söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Anayasa Mahkemesi #siyasi parti #AYM

İlgili Haberler

AYM'nin 10 siyasi parti için mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Anayasa Mahkemesi, aralarında Demokrat Parti, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin de bulunduğu 10 siyasi partinin 2022 yılına ait mali denetimlerini tamamladı.
AYM; adli kontrol kapsamındaki tutuklamalarda yasal azami süreye dikkat çekti: Azami süre geçerse tutuklatılamaz! Anayasa Mahkemesi, adli kontrol kararları kapsamında dikkat çeken bir ihlal kararı verdi. Yüksek Mahkeme, adli kontrollerde yasal azami sürenin dolmasının ardından, adli kontrol tedbirine uymamak gerekçesiyle yapılan tutuklamaların "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına" ihlal gerekçesi saydı.
AYM'den tartışmalı düzenlemeye onay… Cinsiyet değişikliği başvurusuna ret Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği için kişinin mahkemeye başvurarak izin almasını zorunlu kılan kanun hükmünün iptal istemini reddetti.