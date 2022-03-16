AYM, dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel’in başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), öldürülen PKK’li Volkan Bora ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yaptığı bireysel başvuruyu 22 Mart’ta görüşecek.

ANKA
16 Mart 2022 Çarşamba, 17:30
AYM, dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel’in başvurusunu görüşecek
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, 2017 yılında bir operasyonda öldürülen PKK’li Volkan Bora ile birlikte çekilmiş fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında iki fezleke hazırlayıp TBMM’ye göndermiş, Güzel’in yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Güzel, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmıştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Semra Güzel’in başvurusunu gündemine aldı. Güzel’in başvurusu, 22 Mart 2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda görüşülecek.



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