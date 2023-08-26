Cumartesi Anneleri'ne 961. haftada da polis müdahalesi!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:17

Güncelleme: 26.08.2023 - 13:21

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 961'inci haftasında da devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANMAK İSTERKEN..."

Polis müdahalesine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Anayasal hakkımızı kullanmak isterken yine abluka, yine hukuksuzluk, yine Anayasa ihlali."

Anayasal hakkımızı kullanmak isterken yine abluka, yine hukuksuzluk, yine Anayasa ihlali. #CumartesiAnneleri961hafta pic.twitter.com/bh3Ax9fKJS — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 26, 2023

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Hanife Yıldız

Eren Keskin

Gülseren Yoleri

Mikail Kırbayır

Besna Tosun

İkbal Eren

Hüseyin Ocak

Hasan Karakoç

Ali Ocak

Oya Ersoy

Ümit Efe

Leman Yurtsever

Hünkar Yurtsever

Gülendam Özdemir

İsmail Yücel

Cüneyt Yılmaz

Davut Arslan

Begali Kurnaz

Koray Löker

Taylan Bekin

Deniz Aytaç

Hatice Onaran

Seyit Doğan

Emine Dayıoğlu

Aslı Takanay