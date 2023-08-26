Cumartesi Anneleri'ne 961. haftada da polis müdahalesi!
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 20. kez engellendi. Eylemin 961. haftasında da en az 25 kişi gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 961'inci haftasında da devam etti.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
"ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANMAK İSTERKEN..."
Polis müdahalesine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Anayasal hakkımızı kullanmak isterken yine abluka, yine hukuksuzluk, yine Anayasa ihlali."
Anayasal hakkımızı kullanmak isterken yine abluka, yine hukuksuzluk, yine Anayasa ihlali. #CumartesiAnneleri961hafta pic.twitter.com/bh3Ax9fKJS— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 26, 2023
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Hanife Yıldız
Eren Keskin
Gülseren Yoleri
Mikail Kırbayır
Besna Tosun
İkbal Eren
Hüseyin Ocak
Hasan Karakoç
Ali Ocak
Oya Ersoy
Ümit Efe
Leman Yurtsever
Hünkar Yurtsever
Gülendam Özdemir
İsmail Yücel
Cüneyt Yılmaz
Davut Arslan
Begali Kurnaz
Koray Löker
Taylan Bekin
Deniz Aytaç
Hatice Onaran
Seyit Doğan
Emine Dayıoğlu
Aslı Takanay
#CumartesiAnneleri961Hafta buluşmamızda tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 25 kişi gözaltına alındı:— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 26, 2023
Hanife Yıldız
Eren Keskin
Gülseren Yoleri
Mikail Kırbayır
Besna Tosun
İkbal Eren
Hüseyin Ocak
Hasan Karakoç
Ali Ocak
Oya Ersoy
Ümit Efe
Leman Yurtsever
Hünkar Yurtsever pic.twitter.com/FZozronH9w
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