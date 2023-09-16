AYM kararı bu hafta da çiğnendi: Cumartesi Anneleri'ne yine kelepçe
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 23. kez engellendi. Eylemin 964. haftasında da en az 41 kişi gözaltına alındı.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez 'hak ihlali' kararına karşın gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talep etmek için 964. hafta buluşmasında Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı.
"EVLADIMI İSTİYORUM"
Polis ablukası sonrası 23 Şubat 1995’te gözaltında kaybedilen 19 yaşındaki Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız, “Ben evladımı size vermişim, evladımı istiyorum” diyerek polislere seslendi.
Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en az 41 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"#CumartesiAnneleri964Hafta buluşmamızda tespit edebildiğimiz kadarıyla 41 kişi gözaltına alındı."
#CumartesiAnneleri964Hafta buluşmamızda tespit edebildiğimiz kadarıyla 41 kişi gözaltına alındı:— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) September 16, 2023
Hanife Yıldız
Newroz Ali Tosun
İkbal Eren
Besna Tosun
Mikail Kırbayır
Maside Ocak
Hasan Karakoç
Ali Ocak
Eren Keskin
Leman Yurtsever
Ümit Efe
İrfan Bilgin
Hüseyin Küçükbalaban pic.twitter.com/Zk4prgZVEH
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