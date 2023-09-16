AYM kararı bu hafta da çiğnendi: Cumartesi Anneleri'ne yine kelepçe

Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:11

Güncelleme: 16.09.2023 - 16:11

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez 'hak ihlali' kararına karşın gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talep etmek için 964. hafta buluşmasında Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı.

"EVLADIMI İSTİYORUM"

Polis ablukası sonrası 23 Şubat 1995’te gözaltında kaybedilen 19 yaşındaki Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız, “Ben evladımı size vermişim, evladımı istiyorum” diyerek polislere seslendi.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en az 41 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"#CumartesiAnneleri964Hafta buluşmamızda tespit edebildiğimiz kadarıyla 41 kişi gözaltına alındı."