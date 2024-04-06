AYM, pandemi bağışlarına el konulan hükmü iptal etti

Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2024 - 04:00

AYM, pandemide belediyelere yapılan bağışlara el koyulmasını düzenleyen hükmü iptal etti. İptalin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, “Danıştay’da devam eden ve pandemide bağış toplamamızı engelleyen genelgeye ilişkin açtığımız davada Danıştay savcısının genelgenin iptali için verdiği görüşe rağmen 3 yıldır karar bekliyoruz” dedi. Sönmez, “İstanbullunun hakkı İstanbulluya verilsin” çağrısında bulundu.

İstanbulluların pandemi nedeniyle ekonomik olarak zorlandığı günlerde İBB “Birlikte Başaracağız” kampanyası başlatmıştı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbullular, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İBB’ye bağışta bulunmuştu. Kampanyaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur” diye tepki göstermiş; bu süreçte İstanbulluların bağışladığı 6.2 milyon liraya el koyulmuştu. Yargı sonucu beklenmeden Fatih Kaymakamlığı iki yıldır bloke halde bulunan paranın İstanbul Defterdarlığı banka hesabına aktarılmasına karar vermişti.