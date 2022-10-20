AYM, sansür yasasında ilk incelemeyi 26 Ekim'de yapacak
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, sansür yasasının 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebi Genel Kurul gündemine aldı. Buna göre, ilk inceleme 26 Ekim Çarşamba günü yapılacak.
Anayasa Mahkemesi, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması yönündeki CHP'nin talebini Genel Kurul gündemine aldı.
Genel Kurul, istemlere ilişkin ilk incelemesini 26 Ekim Çarşamba yapacak. Başvuruda eksiklik tespit edilmezse daha sonra belirlenecek bir günde başvuru esastan görüşülecek.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yürürlüğünün durdurulması istemini ilk incelemede karara bağlayabileceği gibi esas incelemesinde de bu konuda karar verebilecek.
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