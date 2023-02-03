AYM üyesi İrfan Fidan kimdir? İrfan Fidan kaç oy aldı?

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:49

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:49

Anayasa Mahkemesi’ndeki kritik başkanlık seçimi tamamlandı. Zühtü Arslan, sekiz oyla yeniden başkan oldu. “Saray’ın işaret ettiği ancak AYM üyelerinin aday olmasından dahi rahatsız olduğu” İrfan Fidan ise seçimi kazanamadı.

İRFAN FİDAN KİMDİR?



15 Temmuz 1974 tarihinde Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu’da bitirdi. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başladı.1999 yılında stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. 2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16/1/2015 ile 26/7/2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı görevlerini yürüttü.

27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi oldu, 23 Kası2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 25 Ocak 2021 tarihinde göreve başladı.

İRFAN FİDAN'IN KARDEŞİ KİMDİR?

Kardeşi İlhan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 1 Eylül 2016'da FETÖ soruşturması sebebiyle açığa alındı.Daha sonra görevine iade edildi.

TAKİPSİZLİK VERDİĞİ DOSYALAR

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya 3 Ekim 2013’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Kimlikleri tespit edilen şüpheli on altı polis memuru hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle başsavcılıkça 2 Mayıs 2017 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin ek karar verildi. Sarıkaya ise 9 Kasım 2017’de AYM’ye bireysel başvuru yaptı. 17 Mart 2021’de İrfan Fidan’ın da imzası olan AYM kararında, eziyet yasağının kolluk güçlerinin gerekli olmadığı halde güç kullanması nedeniyle maddi boyutunun, etkin soruşturma yürütülmemesi nedeniyle de usul boyutunun ihlal edildiğine hükmedildi. AYM ayrıca ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasına karar verdi. AYM’nin oybirliği ile verdiği ihlal kararında imzası olan İrfan Fidan, dosyada takipsizlik verildiği tarihte İstanbul cumhuriyet başsavcısıydı.

Berkin Elvan için yapılan eylemde polisin darp ettiği Şadiye Dilan Doğan ise 31 Mart 2014’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Doğan’ı darp eden polis memuru H.A. hakkında 15 Eylül 2015’te, R.Y. hakkında ise 18 Mayıs 2016’da takipsizlik verildi. Ardından Doğan AYM’ye bireysel başvuru yaptı. Doğan’ın darp edildiği anlara ait görüntüleri izleyen AYM, “Eziyet yasağının ihlal edildiğine” oybirliği ile karar vererek, Doğan’a 40 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda yine Fidan’ın imzası var. Fidan soruşturma aşamasında takipsizlik kararı verilirken başsavcı vekiliydi.

Fidan’ın “hak ihlali yönünde” oy kullandığı bazı dosyalar da gözden kaçmadı. Bu dosyalardan bazıları şöyle; AYM, 2012’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ODTÜ’ye gelişini protesto eden üniversite öğrencilerinden Barış Barışık’ın atılan gaz bombası fişeğinin başına isabet ederek ağır yaralanması olayında Nisan ayında ihlal kararı verdi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili de karar veren AYM, katıldığı mitingde terör örgütü lehine slogan atılması ve pankart açılması nedeniyle Demirtaş hakkında verilen “kovuşturmanın ertelenmesi” kararını “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının” ihlali saydı. AYM en son 17 Mart’ta milletvekilliği düşürülen eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “seçilme ve siyaset yapma hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.

İRFAN FİDAN KAÇ OY ALDI?

Anayasa Mahkemesi’ndeki kritik başkanlık seçimi tamamlandı. Zühtü Arslan, sekiz oyla yeniden başkan oldu. “Saray’ın işaret ettiği ancak AYM üyelerinin aday olmasından dahi rahatsız olduğu” İrfan Fidan ise beş oyda kaldı.

Yargı çevrelerinde, “AYM üyeliğine getirilişi tartışmalı olan İrfan Fidan’ın da adaylığı yönünde destek ziyaretleri yaptığı”, bazı üyelere de bu konuda “Saray’dan telkinde bulunulduğu” iddiaları dile getiriliyordu.

Fidan, 22 Ocak’ta, henüz Yargıtay’da hiç dosya görmeden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM üyesi olarak atanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğe atanan İrfan Fidan'ın başkan seçilmesi için devreye girdiğini ifade etmişti.

Öte yandan, AYM'yi son yıllarda en çok eleştiren MHP de Zühtü Arslan'a karşı seçim öncesi mesaj yayımlamıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Zühtü Arslan'a "artık bırak" çağrısında bulunmuştu.



