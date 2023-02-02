AYM'de başkanlık seçimi: Üyeliğe getirilişi tartışmalı olan İrfan Fidan başkan adayları arasında

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 04:27

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin 13 Şubat’ta dolması nedeniyle bugün başkanlık seçimi yapılacak. “Arslan’ın yeniden aday olacağı” belirtilirken yargı çevrelerinde, “AYM üyeliğine getirilişi tartışmalı olan İrfan Fidan’ın da adaylığı yönünde destek ziyaretleri yaptığı”, bazı üyelere de bu konuda “Saray’dan telkinde bulunulduğu” iddiaları dile getiriliyor. Fidan, 22 Ocak’ta, henüz Yargıtay’da hiç dosya görmeden AYM üyesi olarak atanmıştı.

İrfan Fidan

Üyelerden Basri Bağcı da “öne çıkan isimlerden biri” olarak görülürken eski İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin de “adaylık için adı geçen isimlerden olduğu” kaydediliyor.

AYM Genel Kurulu’nda bugün, başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılacak seçimde, 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan aday, 4 yıllığına başkanlık görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Zühtü Arslan

KRİTİK DOSYALAR

AYM’de üyelerin göreve gelişleri açısından da kritik bir tablo bulunuyor. Halihazırda üyelerin 5’i eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7’si Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3’ü ise Meclis tarafından seçilmiş durumda. Siyasi içerikli birçok kararda oy dağılımının 8’e 7 ya da 9’a 6 şeklinde olması da seçimin “bıçak sırtında” olduğunu ortaya koyuyor. Başta HDP’ye yönelik kapatma davası olmak üzere birçok kritik dosya ise AYM’nin önünde bekliyor. Söz konusu dosyalar, yeni başkanla birlikte görüşülecek.