Ekşi Sözlük'e yeni erişim engeli... Gerekçe: 'Milli güvenlik'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:29

Güncelleme: 25.12.2023 - 09:30

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e 10 gün içerisinde ikinci erişim engelli getirildi. eksisozluk1923.com alan adı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.

Ekşi Sözlük yönetimi platformun yeni adresini eksisozluk111.com olarak açıkladı.

Ekşi Sözlük (https://t.co/zXnhGBwboP), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 24 Aralık 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-701391 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/ecXOcUxlZh pic.twitter.com/f8966NfN5f — EngelliWeb (@engelliweb) December 24, 2023

NE OLMUŞTU?

Platform, Kahramanmaraş depremleri sonrasında ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ 25 Şubat’ta kapatılmıştı. Ekşi Sözlük itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşınmıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta, ‘eksisozluk42.com’ 15 Mayıs’ta, ‘eksisozluk1923.com’ ise 14 Aralık’ta erişime engellenmişti. Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘http://eksisozluk1999.com’ alan adı da erişime engellendi.

ŞEHİT PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son 2 gündür şehit olan askerlere yönelik paylaşımlar nedeniyle platform hakkında resen soruşturma başlatıldığı duyurmuştu.

Antalya'da sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K., gözaltına alınmıştı.

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelleme kararları şöyle:

21 Şubat 2023: eksisozluk.com alan adı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 21 Şubat 2023 tarih ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı kararıyla erişime engellendi

22 Şubat 2023: BTK tarafından uygulanan erişim engeli, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Şubat 2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı kararıyla onaylandı.

2 Mart 2023: Yapılan itiraz sonrasında Ekşi Sözlük’ün engeli, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı ek kararıyla kaldırıldı.

2 Mart 2023: Erişim engeli kaldırma kararına yapılan itiraz sonrasında, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2023 tarihli ve 2023/2003 sayılı kararıyla tekrar erişime engellendi.

13 Mayıs 2023: eksisozluk2023.com alan adı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı kararıyla erişime engellendi

15 Mayıs 2023: eksisozluk42.com alan adı ise millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4475 sayılı kararıyla erişime engellendi.

14 Aralık 2023: eksisozluk1923.com alan adı millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi.