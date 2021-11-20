'AYM'ye başvurun diyerek alay ediyorlar'
İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gökhan Gündüz, Covid-19 yasaklarının kaldırılmasına rağmen, normalleşmenin ziyaret haklarını kapsamadığını ve açık görüş yasağının devam ettiğini söyledi.
İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Gökhan Gündüz cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerini mektup yazarak gazetemize anlattı.
Koronavirüs tedbirleri ilan edildiğinde koronavirüs vaka sayılarının şimdikinin onda biri kadar olmadığını dile getiren Gündüz, “Bugün 3’er doz aşılarımızı yaptırmış olduğumuz doğrudur. Fakat normale dönmenin anlamı günlük hayatta yüz yüze olduğumuz gardiyanların ve idarecilerin aramalarda, sayımlarda, yemek dağıtımlarında, değişik vesilelerle temas ettiğimiz her anda kovid bulaştırma riskinin olduğudur. Normalleşme nedense ziyaret hakkımızı kapsamadı. Haftalık görüşlerimiz ayda iki kere yaptırılıyor. Açık görüş yasağı devam ediyor” dedi.
Ziyaret ile ilgili başka sorunlar da yaşadıklarını dile getiren Gündüz, yaptıkları şikayetlerden sonuç alamadıklarını belirterek “Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurun, düzeltirler’ diye alay bile ediyorlar. İdareleri denetleyecek kurumlar olacaktı sözde ama idarelerin uzantısı haline geldiler. Bizleri strese kaygıya boğmak istiyorlar” yanıtlarının verildiğini ifade etti.
Video Haberler
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
En Çok Okunan Haberler
- Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!
- AKP'nin 'son kartı' deyip açıkladı
- Erzurum'da deprem
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Meteoroloji'den kar ve şiddetli yağış uyarısı
- Küçük Müslüme'den acı haber
- CHP birinci, Erdoğan dört adayın gerisinde
- Saray'dan 'dolar' yorumu
- Eski yarışmacıdan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket
- Cumhur ve Millet’e alternatif geliyor!