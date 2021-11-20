'AYM'ye başvurun diyerek alay ediyorlar'

20 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Gökhan Gündüz cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerini mektup yazarak gazetemize anlattı.

Koronavirüs tedbirleri ilan edildiğinde koronavirüs vaka sayılarının şimdikinin onda biri kadar olmadığını dile getiren Gündüz, “Bugün 3’er doz aşılarımızı yaptırmış olduğumuz doğrudur. Fakat normale dönmenin anlamı günlük hayatta yüz yüze olduğumuz gardiyanların ve idarecilerin aramalarda, sayımlarda, yemek dağıtımlarında, değişik vesilelerle temas ettiğimiz her anda kovid bulaştırma riskinin olduğudur. Normalleşme nedense ziyaret hakkımızı kapsamadı. Haftalık görüşlerimiz ayda iki kere yaptırılıyor. Açık görüş yasağı devam ediyor” dedi.

Ziyaret ile ilgili başka sorunlar da yaşadıklarını dile getiren Gündüz, yaptıkları şikayetlerden sonuç alamadıklarını belirterek “Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurun, düzeltirler’ diye alay bile ediyorlar. İdareleri denetleyecek kurumlar olacaktı sözde ama idarelerin uzantısı haline geldiler. Bizleri strese kaygıya boğmak istiyorlar” yanıtlarının verildiğini ifade etti.