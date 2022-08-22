Aynı evden bir haftada 2 kez hırsızlık yaptı, serbest kaldı
Malatya'da bir hafta içerisinde aynı evden 2 kez hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.T., serbest bırakıldı.
Sarıcıoğlu Mahallesi'nde 12 Ağustos günü Yakup Korkmaz'a ait 2 katlı müstakil eve hırsız girdi. Şüpheli evin yan kapısının üzerinden atlayarak 2'nci kata çıktı. Bir süre üst katta gezinen şüpheli, daha sonra aşağı indi ve demir kapıyı kırarak içeri girdi. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.
AYNI BİNA, FARKLI HIRSIZLIK
Evdeki otomobil teybini çalan şüpheli, fark ettiği güvenlik kamerasını da kırdı. 18 Ağustos günü ise evin çatısından aşağıya inen şüpheli, camı kırıp, içeri girdi. Evdeki hoparlörü çalan şüpheli, kaçtı.
SAVCILIK SERBEST BIRAKTI
Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.T. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 2 hoparlör ve 2 oto teyple yakaladığı M.T.'yi Emniyet'e götürdü. Emniyet'teki sorgusunun ardından M.T., savcılıkça serbest bırakıldı.
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