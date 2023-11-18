Aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 11’inci kilometresi Ediz Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Zeki Nas (43) yönetimindeki 01 VM 115 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen Hacı Güzey'in (32) kullandığı 63 AFJ 632 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobillerde bulunan Yusuf Nas (73), Zeynep Nas (63), Medine Güzey (14), Melek Kılıçlı (28) ve Feride Güzey (35) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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