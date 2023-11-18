Feci kaza... Otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 07:42

Güncelleme: 18.11.2023 - 08:21

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 N 2260 plakalı otomobil, yolda hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Enes Tatar, kardeşi Emin Tatar ve İbrahim Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan Ahmet Özdemir ve Semih Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği cadde polis tarafından tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.