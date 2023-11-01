Aynı yöne gidiyorlardı... Halk otobüsleri çarpıştı, 3 kişi yaralandı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı yöne giden iki özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 3 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İnegöl-Alanyurt kara yolunda saat 12.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
İnegöl'den Alanyurt'a giden Esat Y. (30) yönetimindeki 16 M 06031 plakalı özel halk otobüsü, aniden frene basan önündeki Naci K. (40) yönetimindeki 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Kaza sırasında koltuktan fırlayan, öndeki otobüsteki yolculardan Melahat A. (73), Neşe B. (46) ve Arslan A. (45) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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