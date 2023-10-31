TEM'de kaza... Yol trafiğe kapandı!

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarpan kamyon yola devrildi.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:59
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TEM Otoyolu İstanbul istikameti Selimpaşa mevkisinde, B.Ç. idaresindeki kamyon, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen R.K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsesinde çakmak gazı yüklü olan kamyon yola devrilirken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmasıyla TEM Otoyolu'nda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.


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