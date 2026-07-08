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Ayrıntılar belli oldu: Yasa dışı bahis platformunun sahibi Fedlan Kılıçaslan İspanya'da tutuklandı

Ayrıntılar belli oldu: Yasa dışı bahis platformunun sahibi Fedlan Kılıçaslan İspanya'da tutuklandı

8.07.2026 12:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ayrıntılar belli oldu: Yasa dışı bahis platformunun sahibi Fedlan Kılıçaslan İspanya'da tutuklandı

Yasa dışı bahis platformunun sahibi Fedlan Kılıçaslan'ın İspanya'da iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan şüpheli Fedlan Kılıçaslan, Nisan 2026 tarihinde İspanya'da yakalandı.

Başsavcılık açıklamasında, "Şüpheli Fedlan KILIÇASLAN’ın İspanya ülkesinde yakalandığı Başsavcılığımıza bildirilmekle, şüphelinin ülkemize iadesine yönelik çalışmalara başlanılmış ve iade talepnamesi düzenlenmiştir. İade sürecinin takibi titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberine göre; Kılıçaslan'ın tutuklanma gerekçesi belli oldu. Kılıçaslan'ın Mart 2026 tarihinde İspanya'nın Barselona kentinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

Kılıçaslan hakkında Adalet Bakanlığınca Türkiye'ye iadesi için çalışma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Yasa dışı bahis platformu MeritKing'in sahibi olan Kılıçaslan hakkında 22 Kasım 2025 tarihinde kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurtdışında firari olan MeritKing isimli yasa dışı bahis sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan’ın 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla arandığı, taşınır-taşınmaz tüm malvarlıkları, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklarına resen el konulduğu belirtilmişti.

İlgili Konular: #İspanya #tutuklandı

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