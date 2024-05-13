Ayşe Ateş canlı yayında Sinan Ateş'in 'görevini' açıkladı: 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'

Ayşe Ateş, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in resmi görevi olmadan darbe komisyonuna isim listesi verdiğini ve bu işi de MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman için yaptığını anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:25
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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sözcü TV'de İpek Özbey ile Nokta Atışı programına cinayetle ilgili kabul edilen iddianameye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayşe Ateş, İpek Özbey'in "Sinan Ateş MHP'de FETÖ Komisyonu'nun başında mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İsimler geliyordu. Yaklaşık 10 bin kişilik bir isim listesi toplamda. Bunlar ülkücü olduğunu söyleyen 'FETÖ ile irtibatımız yok, bizim bir suçumuz yok' diye gelen insanların bilgilerini, belgelerini topluyordu, arıyordu, birilerini bulundukları yerlerde, onlardan referanslar alıyordu. Yalnız şöyle bir şey var 'Sinan bunu cezaevinden çıkardı, bu FETÖ'cü bu değil' diye bir şey yapmıyordu. Sadece genel bir liste hazırlıyordu genel kanaate göre bu listeyi de AKP'deki darbe komisyonuna götürüyordu. O zaman da başında Abdülhamit Gül vardı, kendisine iletiyordu. Onlar da artık kendi araştırmalarına göre son kararı verip, 'FETÖ'cü ya da değil, cezaevindeyse çıkacak ya da göreve iade edilecek' onun kararını onlar veriyordu.

Burda önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Sinan darbe komisyonuna çalışırken orada danışmanı olduğu İsmet Büyükataman'dan (MHP Genel Sekreteri) defalarca resmi bir belge istedi bu işi yaptığına dair. Yani görevlendirme belgesi diyebiliriz buna. İsmet Büyükataman nedendir bilmiyorum, Sinan'a bu belgeyi vermedi. Sinan ile arasında abi kardeş de değil baba oğul evladım derdi Sinan'a çünkü, böyle bir ilişkisi olduğu için Sinan da çok üstelemedi, vazgeçti. 'Vardır bir bildiği' dedi. Çok önemsemedi çok güvendiği için sonra güvendiğimiz dağlara çok karlar yağdı maalesef."


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