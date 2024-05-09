Son Dakika... Sinan Ateş suikastinin ilk duruşması 1 Temmuz’da yapılacak

Son dakika haberi... Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş davasında duruşma gününü belirledi. İlk duruşma 1 Temmuz’da saat 09.00’da yapılacak.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:58
Son Dakika... Sinan Ateş suikastinin ilk duruşması 1 Temmuz’da yapılacak
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikasti davasının duruşma tarihi belli oldu. Sinan Ateş soruşturmasına ilişkin hazırlanan 145 sayfalık iddianame için önceki gün kabul kararı verildi.

Davanın ilk duruşması da 1 Temmuz, saat 9.00’da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Ateş ailesinin avukatlarından Av. Şeyda Şahin, “145 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Ancak 145 sayfalık bir boşluk aslında. Ayşe Ateş’in ifadeleri, plakalar, gerekli isimlerin birçoğu iddianamede geçmiyor. Cinayette sazan sarmalı bir durum yok, ancak tepedeki insanları gizlemeye çalışıyorlar. Dava kapsamında yaklaşık 30 dosya bulunuyor. Avukat arkadaşlarımızla bunları inceleyip, iddianamedeki boşlukları dolduracağız. Bizim devlet veya sermaye gücümüz yok. Bu davada en büyük gücümüz, bizi destekleyeneler ile basın olacak. Bu destekler ve adalete olan inancımız ile olayı aydınlatacağız” dedi. 

NE OLDU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Avukat Serdar Öktem ile üç polisin de bulunduğu 22 kişi tutuklandı. 


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