Ayşe Barım soruşturması flaş gelişme: 'Diriliş Ertuğrul'un senaristi ifade verdi!

Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, senarist Mehmet Bozdağ savcılığa ifade verdi.

Ayşe Barım soruşturması flaş gelişme: 'Diriliş Ertuğrul'un senaristi ifade verdi!
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine re'sen soruşturma başlatılmıştı.

'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.

 


Etiketler: #Ayşe Barım #menajer #Senarist #ifade

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