Ayşe Barım soruşturması flaş gelişme: 'Diriliş Ertuğrul'un senaristi ifade verdi!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:00

Güncelleme: 06.02.2025 - 15:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine re'sen soruşturma başlatılmıştı.

'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.