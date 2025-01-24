Son dakika... Ayşe Barım gözaltına alındı
Son dakika haberi... ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, 'Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği' iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barım'ın ev ve işyerinde aramaların sürdüğü aktarıldı.
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