Son dakika... Ayşe Barım gözaltına alındı

Son dakika haberi... ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, 'Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği' iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barım'ın ev ve işyerinde aramaların sürdüğü aktarıldı.

Son dakika... Ayşe Barım gözaltına alındı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 08:06

AYRINTILAR GELİYOR...


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler