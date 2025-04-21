Ayşe Barım'ın sağlık sorunlarına dair neler biliniyor?

Yayınlanma: 21.04.2025 - 07:39

Güncelleme: 21.04.2025 - 07:56

Avukatı, Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın ağır sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan avukat Deniz Ketenci, Barım'ın Cumartesi günü Silivri Cezaevi'nde kardeşiyle görüştüğü esnada fenalaştığını ve revire kaldırıldığını belirtti.

Ketenci, yapılan ilk müdahalelerde durumu kontrol altına alınan Barım'ın Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesi kararı verildiğini anlattı. Avukat Ketenci bu karara karşılık, Barım'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Deniz Ketenci talebin daha sonra kabul edildiğini bildirdi.

"Cezaevine gönderilmeden önce ağır kalp damar rahatsızlıkları nedeniyle Barım için kalp ameliyatı planlandığını" belirten Ketenci, "Belinde iki anevrizması var. Uyku apnesi, akciğerinde nodül ve tansiyon problemi var. Ayrıca diyabet hastası" dedi.

"Cezaevi koşullarının müvekkilinin sağlık durumu için elverişli olmadığını" söyleyen Ketenci, "Barım'ın bu hafta içinde tam teşekküllü bir hastaneye sevkini beklediklerini" dile getirdi.

"Sahip olduğu tüm rahatsızlıkları göz önünde bulundurduğumuzda stresten de uzak durması gerekiyor. En yoğun yaşadığı şey de stres" diyen Ketenci, tutuksuz yargılama taleplerini de sürdürdüklerini ifade etti.

'GEREKLİ TEDAVİLER EKSİKSİZ SAĞLANMAKTA'

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yapılan yazılı açıklamada Barım'ın gerekli tedavilerinin eksiksiz olarak sağlandığını duyurdu.

Barım'ın 19 Nisan akşam saatlerinde kendisini iyi hissetmediğini ve yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istendiği ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilemediği aktarıldı.

Ayrıca sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de Barım'ın sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır.

"Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Ayşe Barım hakkında ilk olarak, dizi sektöründe tekelleşmeye neden olduğu suçlamasıyla "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" iddialarına ilişkin soruşturma açıldı.

TV100 yazarı Fuat Uğur'un 26 Eylül 2024 kaleme aldığı bir makale ile başlayan süreçte 10 Ocak'ta Barım hakkında piyasada tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Ocak'ta Barım'a yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

15 Ocak'ta Serenay Sarıkaya tanık olarak, 21 Ocak'ta Deniz Işın mağdur olarak, 23 Ocak'ta Nedim Saban tanık olarak ifade verdi.

Tekelleşme iddiaları ile ilgili soruşturma sürerken Barım 24 Ocak'ta gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Barım'ın 29 Mayıs - 2 Haziran 2013 tarihleri arasında şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği iddia edildi.

Barım'ın evinde ve iş yerinde aramalar yapıldı.

Soruşturma kapsamında sanatçılar Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler polis eşliğinde adliyeye götürülerek ifade verdi.

Barım 27 Ocak'ta tutuklandı.

19 Nisan'da medyada Barım'ın rahatsızlandığına ilişkin haberler yayımlandı.

AYŞE BARIM KİMDİR?

Getty Images Gezi Parkı'nda başlayan ve ardından Türkiye geneline yayılan protestolara yüz binlerce insan katıldı

1970 doğumlu Ayşe Barım, ID İletişim menajerlik şirketini 2002 yılında kurdu.

Barım, şirketin internet sitesinde yayınladığı bir notta, bir süre önce şirketin günlük yönetimini ekibine bırakarak Alice müzikali gibi yaratıcı yapımcılık projelerine yoğunlaştığını söyledi.

ID İletişim'in temsil ettiği sanatçılar arasında Ali Atay, Aslı Enver, Bensu Soral, Bergüzar Korel, Birce Akalay, Caner Cindoruk, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Erkan Can, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Halit Ergenç, Hande Erçel, Hazal Kaya, Hümeyra, İpek Bilgin, Lale Mansur, Mehmet Günsür, Merve Dizdar, Nejat İşler, Okan Yalabık, Pınar Deniz, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Zerrin Tekindor gibi isimler var.