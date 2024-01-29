Ayşegül'ü öldüren sanıktan pişkin savunma: 'Gitsin diye ateş ettim'

Ankara'da Ayşegül Çınar'ı (44) av tüfeği ile öldüren eski erkek arkadaşı M.A. ifadesinde, "Ayşegül, kapıya vurunca ben de 'gitsin' diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim" dedi.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:36
Ayşegül'ü öldüren sanıktan pişkin savunma: 'Gitsin diye ateş ettim'
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Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 26 Ocak’ta, M.A., yanında 2 kişi ile evine gelen eski kız arkadaşı Ayşegül Çınar'a av tüfeği ile ateş etti.

Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti. Çınar, Konya'da toprağa verilirken olayın ardından kaçan M.A., Sincan'da saklandığı gecekonduda polis tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen M.A., nöbetçi hakimlikçe 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. M.A.'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

"2 EL ATEŞ ETTİM"

M.A., Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi olduğunu söyleyerek, "O akşam Ayşegül kapıma geldi. Ayşegül'ün yanında 2 kişi daha vardı, gelenleri tanımıyorum. Ayşegül, kapıya vurunca ben de 'gitsin' diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim. Kurşunlardan biri Ayşegül'e denk gelmiş. Benim öldürmek gibi bir amacım yoktu. Korkutmak ve 'kapımdan gitsin' diye ateş ettim. Pişmanım" dedi.


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