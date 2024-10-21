Aysın Komitgan kimdir? Aysın Komitgan kaç yaşında, nereli? Aysın Komitgan nerede çalışıyor?
Bursa'da Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini canlı yayında verdiği ifadelerle dikkat çekti. Peki, Aysın Komitgan kimdir? Aysın Komitgan kaç yaşında, nereli? Aysın Komitgan nerede çalışıyor?
Bursada Bugün isimli haber sitesinin spikeri Aysın Komitgan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini verdi. Komitgan'ın sözleri gündem oldu. Peki, Aysın Komitgan kimdir? Aysın Komitgan kaç yaşında, nereli? Aysın Komitgan nerede çalışıyor?
AYSIN KOMİTGAN KİMDİR?
Aysın Komitgan, "Bursada Bugün Genel" Yayın Yönetmeni'dir.
Gün 'Aysın' programını sunmaktadır.
AYSIN KOMİTGAN NE DEDİ?
YouTube üzerinden canlı yayınlanan 'Gün Aysın' programında, Gülen'in ölüm haberini paylaşan Komitgan, kullandığı sözlerle sosyal medyada gündem yarattı. Gülen'in hakkında "Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullanması tepki çekti. Bu sözlerin yayılmasının ardından video platformda gizliye alındı.
Etiketler: #Fetullah Gülen #kimdir? #Aysın Komitgan
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