Ayvacık açıklarında 116 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 116 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı noktada lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botları ‘KB-20’ ve ‘TCSG-6’ tarafından hareket halinde durdurdukları lastik botlar içinde 116 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.
Göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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