Ayvacık açıklarında 116 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 116 kaçak göçmen yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:41
Ayvacık açıklarında 116 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı noktada lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botları ‘KB-20’ ve ‘TCSG-6’ tarafından hareket halinde durdurdukları lastik botlar içinde 116 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


çanakkale Ayvacık kaçak göçmen göçmenler göçmen

İlgili Haberler

Yunanistan'ın geri ittiği 106 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'da 47 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
Denizde fırtınaya yakalanan 30 kaçak göçmeni balıkçılar kurtardı

Denizde fırtınaya yakalanan 30 kaçak göçmeni balıkçılar kurtardı

En Çok Okunan Haberler