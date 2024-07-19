Ayvacık açıklarında 16 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 3’ü çocuk çocuk, 16 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.
Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 3’ü çocuk, toplam 16 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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