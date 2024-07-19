Ayvacık açıklarında 16 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 3’ü çocuk çocuk, 16 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:51
Ayvacık açıklarında 16 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.

Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 3’ü çocuk, toplam 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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