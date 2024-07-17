Hatay'da durdurulan araçtan 8 göçmen çıktı: 1 organizatör tutuklandı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 8 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 07:56
Hatay'da durdurulan araçtan 8 göçmen çıktı: 1 organizatör tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmalarında Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde durdurulan 34 GAU 535 plakalı bir araçta 8 Suriyeli göçmen tespit edildi.

Araçtaki kontrolde üzerlerinde herhangi bir kimlik kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 8 göçmen olduğu belirlendi. Organizatör M.E. yakalandı.

Göçmenler, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.E. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


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