Hatay'da durdurulan araçtan 8 göçmen çıktı: 1 organizatör tutuklandı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 07:56

Güncelleme: 17.07.2024 - 07:57

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmalarında Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde durdurulan 34 GAU 535 plakalı bir araçta 8 Suriyeli göçmen tespit edildi.

Araçtaki kontrolde üzerlerinde herhangi bir kimlik kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 8 göçmen olduğu belirlendi. Organizatör M.E. yakalandı.

Göçmenler, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.E. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.