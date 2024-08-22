Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içinde 19 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:49
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 

Bölgeye giden ‘TCSG-905’ ve ‘KB-4304’ Sahil Güvenlik botları hareket halindeki durdurdukları fiber karinalı lastik bot içinde 19 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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