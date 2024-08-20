Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:04

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:04

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Lalapaşa ve Meriç ilçesinde yaptıkları denetimlerde, 14 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.