Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda giren 14 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Lalapaşa ve Meriç ilçesinde yaptıkları denetimlerde, 14 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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