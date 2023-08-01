Göçmen kaçakçılığına operasyon: 9 tutuklama
Van'da düzenlenen 13 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 31 Temmuz- 1 Ağustos tarihlerinde 13 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14'ü de serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirtilen 3 araca da el konuldu. Ayrıca göçmen kaçakçılarının barınmak için kullandıkları metruk bir yapı da yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.
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