Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-907’ tarafından lastik bot içinde 28’i Yemen, 2’si Sudan uyruklu olmak üzere 30 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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