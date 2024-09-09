Ayvacık açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 9’u çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ’TCSG-84’ Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 9’u çocuk, 31 kaçak göçmen yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Etiketler: #çanakkale
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