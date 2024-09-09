Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Mersin'den Rusya'ya seyir halinde olan "SORMOVSKIY-3063" adlı 119 metre boyundaki genel kargo gemisinde Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi.
Gemi kaptanının haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan ile "TÜRKELİ" ve "KURTARMA-13" römorkörlerimiz olay yerine yönlendirildi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan refakatinde, römorkörlerce Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.
Etiketler: #Çanakkale Boğazı #çanakkale
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- Diyarbakır Valisi'nden 'Narin' açıklaması
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'
- Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor
- ORC'den dikkat çeken CHP anketi
- Türkiye Narin'e ağlıyor...
- MHP'li Büyükataman etkinliğe alınmadı, arbede çıktı