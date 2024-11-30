Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 33 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 16:18

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve ‘Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 13’ü çocuk toplam 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.


Etiketler: #çanakkale #göçmen #kaçak göçmen

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