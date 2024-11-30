Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 33 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve ‘Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 13’ü çocuk toplam 33 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Etiketler: #çanakkale #göçmen #kaçak göçmen
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