Jandarma uygulamasında 28 kaçak göçmen, 4 organizatör yakalandı!
Tekirdağ'da jandarmanın yaptığı uygulamada 28 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada kapalı kasa kamyonetin de aralarında bulunduğu 4 araçta yapılan aramada 28 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #göçmen #Kaçakçı #organizatör #tekirdağ
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