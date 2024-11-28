Jandarma uygulamasında 28 kaçak göçmen, 4 organizatör yakalandı!

Tekirdağ'da jandarmanın yaptığı uygulamada 28 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Jandarma uygulamasında 28 kaçak göçmen, 4 organizatör yakalandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 14:28

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada kapalı kasa kamyonetin de aralarında bulunduğu 4 araçta yapılan aramada 28 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. 


Etiketler: #göçmen #Kaçakçı #organizatör #tekirdağ

İlgili Haberler

Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu: 17 kişi yakalandı

Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu: 17 kişi yakalandı
Yer: Osmaniye... Durdurulan otobüsten 4 kaçak göçmen çıktı!

Yer: Osmaniye... Durdurulan otobüsten 4 kaçak göçmen çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler