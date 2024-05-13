Ayvacık açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içinde 13’ü çocuk toplam 38 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:32
Ayvacık açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ‘TCSG-28’ Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 13’ü çocuk, toplam 38 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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