Bodrum açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:25

Güncelleme: 22.07.2024 - 13:25

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince, İtalya rotasında bulunan yelkenli teknede 19'u çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta ise 8'i çocuk 19 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.