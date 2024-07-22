Bodrum açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:25
Bodrum açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince, İtalya rotasında bulunan yelkenli teknede 19'u çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta ise 8'i çocuk 19 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum haberleri göçmen haberleri düzensiz göçmen haberleri kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri

İlgili Haberler

Datça'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
İstanbul Sultangazi'de 'kaçak göçmen' baskını

İstanbul Sultangazi'de 'kaçak göçmen' baskını
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 10 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 10 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler