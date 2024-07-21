Bodrum açıklarında 4’ü çocuk 33 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 4’ü çocuk 33 kaçak göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 29 kaçak göçmen ile beraberindeki 4 çocuk kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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