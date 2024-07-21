Bodrum açıklarında 4’ü çocuk 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:33

Güncelleme: 21.07.2024 - 15:33

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 29 kaçak göçmen ile beraberindeki 4 çocuk kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.