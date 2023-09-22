Ayvacık açıklarında 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda hareket halindeki durdurulan lastik botlar içinde 58 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:21
Ayvacık açıklarında 58 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ‘TCSG-28’ ve ‘KB-20’ Sahil Güvenlik botları hareket halindeki durdurdukları lastik botlar içinde toplam 34’ü Afganistan, 24’ü Suriye uyruklu olmak üzere 58 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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