Ayvacık’ta 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin turizm bölgesi Assos’ta konakladığı bir otelde 23 yaşındaki bir genç fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 11:25
Ayvacık’ta 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü
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Edinilen bilgiye göre; 7 Temmuz saat 04.00 sıralarında Ayvacık’ın Behram köyüne bağlı Kadırga Koyu’ndaki bir otelde konaklayan 23 yaşındaki Ayberk Kaya’nın kaldığı otel odasının kapısında baygınlık geçirdiğini görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları genç nabzının durmasıyla hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

23 yaşındaki Kaya’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çanakkale Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Jandarma ekipleri ise soruşturma başlattı.


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