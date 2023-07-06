12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme: 17 saat sonra haber vermişler!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:38

Güncelleme: 06.07.2023 - 16:38

Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi’ne bağlı Beşat Köyü’nde, geçen 13 Haziran’da yaşanan Menzil tarikatına bağlı medresedeki şüpheli ölüm, gündemdeki yerini koruyor. 12 yaşındaki Dakak’ın ölümüne ilişkin soruşturma Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, savcılığın talebi ile olay yeri inceleme raporu düzenlendi. Jandarmanın hazırladığı 1.5 sayfalık rapor birkaç gün önce dosyaya girdi. Raporda Dakak’ın bulunduğu yerde inceleme yapıldı.

Rapora göre Dakak, medresenin hemen yanında bulunan kullanılmayan bir ahırdaki tuğlayı ayaklarının altına koydu. Tuğlanın yüksekliği ölçüldü. Dakak’ın da boy ölçüsü de alındı. Rapora göre, Dakak’ın, tuğlanın üstüne çıkarak davandaki direğe kabloyu bağlaması boy olarak mümkün.

ODADAN SAAT 05.21’DE ÇIKTI

Raporda, medresede bulunan kamera kayıtlarına ilişkin de bilgiye yer verildi. Kayda göre Dakak, öğrencilerin kullandığı bir odaya giriyor. Bu esnada başka kimse yok. Kamera kaydına, Dakak’ın odadan aldığı bir eşyayı elbisenin altına koyarak aldığı görülüyor. Dakak’ın kamera kaydına son giriş görüntüsü ise saat 05.21’de. Bu andan itibaren Dakak bir daha görünmüyor.

AVUKAT 3 SORU SORDU

Devam eden soruşturmayı Urfa Barosu da yakından takip ediyor. Baro üyesi avukat Ronayi Paydaş, “Çocuğun, ayaklarının altına bir tuğla koyarak tavandaki direğe kabloyu geçirmesi fiziken mümkün, ancak yanıtlanmayan bir dizi de soru var” diyor.

Avukat Paydaş’ın, yanıtı verilemeyen soruları ise şunlar:

“Ayaklarının altında tek tuğla olduğu görülüyor. Bu tuğla da dik konulmuş. Bu da, bir denge sorunu yaşaması gerektiğini gösteriyor.

Olayda kullanılan cisim bir elektrik kablosu. Kablo, bilindiği gibi sert bir cisim. Bu kabloya, 12 yaşındaki bir çocuğun sağlam bir düğüm atması bana göre zor.

Bu neviden olaylarda, kişi son saniyelerde bir pişmanlık duyar. Bu da, çocuğun o anda bir ses çıkarmış olacağını gösteriyor. Ancak, hemen yanda bulunan medresede kimse bir şey duymamış.”

17 SAAT SONRA JANDARMAYA HABER VERİLDİ

Olay inceleme raporunda da yer aldığı gibi Abdülbaki Dakak’ın, kameraya yansıyan son görüntüsü saat 05.21’de. Oysa jandarmaya yapılan ihbar ise saat 22.35’te. Oysa Dakak’ın cansız bedeninin bulunduğu izbe yer, medresenin duvarı ile bitişik bir yer. Dakak’ın cansız bedeni ise olayın oluşundan 30 saat sonra bulundu.

"BULUNDUĞUNDA YÜZÜNE SİNEKLER ÜŞÜŞMÜŞTÜ"

Dakak’ın şüpheli ölümünü ilk gündeme getiren isimlerden gazeteci Mehmet Yetim, ön otopsi raporuna atıfta bulunarak “Malum burada havalar çok sıcak. Dakak bulunduğunda, ağız çevresinde larvalar oluşmuştu. Bir başka ifade ile sinekler Dakak’ın ağız çevresine yerleşmişti” bilgisini verdi.

MAAŞI DEVLETTEN ALDI, TARİKATIN ‘GÖNÜLLÜSÜ’ OLDU

Soruşturma dosyasında an itibari ile şüpheli sıfatı ile alınan kimse yok. Köyün imamlığı yanı sıra Menzil tarikatına bağlı medresede de ‘gönüllü’ olarak Kur’an dersleri veren İmam Abdülhakim T.’in ifadesi, ‘bilgi sahibi’ sıfatı ile alındı. T. dışında, medresede görevli 3 kişinin daha ifadesi alındı.

"CEZA ALDIĞIMIZDA DAYAK ATILIYORDU"

Soruşturma kapsamında medresede eğitim gören çocukların da ifadeleri alındı. 4 çocuk verdikleri ifadelerde “Ceza aldığımızda bize dayak atılıyordu. Dayak atma kimi zaman sopa ile kimi zaman tokat atma şeklinde oluyordu. Bir puan sistemi uygulanıyordu. O puanın altında kaldığımızda, tek ayak üzerinde bekletme gibi de cezalar veriliyordu” dedi.

Savcılık soruşturmasının seyrini ise, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun belirlemesi bekleniyor.

"GÖREVDEN ALINAN İMAM KÖYDEN AYRILDI"

Bu arada, Dakak’ın ölümü sonrası İmam Abdülhakim T.’nin açığa alındığı öğrenildi. Beşat Köyü Muhtarı Ömer Kaya, Halktv.com.tr’nin sorusu üzerine “İmam köyden ayrıldı. Yeni imam da daha gelmedi. Medrese de kapandı. Çocuklar evlerine gitti” dedi.

ÖLEN ÇOCUK İMAMIN AKRABASI

Öte yandan, yaşamını yitiren Abdülbaki Dakak’ın, İmam Abdülhakim T.’nin akrabası olduğu öğrenildi. Dakak’ın 9 yaşından beri, anılan medresede dini eğitim aldığı kaydedildi.