Tekirdağ’da jandarmadan denetim: 11 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da düzenlenen denetimlerde bir araçta 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ’da jandarmadan denetim: 11 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:20

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık’ta Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, araç içinde farklı uyruklardan 11 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Ekiplerin düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #tekirdağ #Operasyon

İlgili Haberler

Tekirdağ’daki konutların yapımını Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi aldı

Tekirdağ’daki konutların yapımını Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi aldı
Tekirdağ'da jandarma operasyonu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma operasyonu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
Yılbaşı öncesi ekipler harekete geçti: Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu!

Yılbaşı öncesi ekipler harekete geçti: Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler