Tekirdağ’da jandarmadan denetim: 11 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ’da düzenlenen denetimlerde bir araçta 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık’ta Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, araç içinde farklı uyruklardan 11 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Ekiplerin düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: #tekirdağ #Operasyon
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