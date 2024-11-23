Ayvacık’ta kaçak göçmen operasyonu: 6 kişi yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim) tarafından karada 6 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık’ta kaçak göçmen operasyonu: 6 kişi yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:37

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim) tarafından kara üzerinde 6 kaçak göçmen tespit edildi.

Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 6 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.


Etiketler: #kaçak göçmen #göçmenler #göçmen

İlgili Haberler

Datça açıklarında korku dolu anlar... 21’i çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Datça açıklarında korku dolu anlar... 21’i çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı
Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı: 1 şüpheli de gözaltında!

Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı: 1 şüpheli de gözaltında!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler