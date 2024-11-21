Datça açıklarında korku dolu anlar... 21’i çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:04

Güncelleme: 21.11.2024 - 09:04

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 21 çocuk) kurtarıldı.



