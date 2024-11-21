Datça açıklarında korku dolu anlar... 21’i çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21’i çocuk toplam 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında korku dolu anlar... 21’i çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!
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İHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:04

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 21 çocuk) kurtarıldı.



Etiketler: #Datça #düzensiz göçmen #kurtarıldı #Yunanistan

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