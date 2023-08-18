Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 07:10
Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin deniz üzerinde hareket halinde olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" gönderildi.

Göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu durduran ekipler, 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na getirilerek insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemler sürüyor.


Ayvalık düzensiz göçmen

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