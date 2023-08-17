Bakan açıkladı: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda, 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 09:12
Bakan açıkladı: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullanıldı: 

"Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı. 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum.”


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