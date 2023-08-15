Edirne'de minibüste 22 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:54

Güncelleme: 15.08.2023 - 16:54

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne'de şüphe üzerine bir minibüsü durdurup arama yaptı.

Aramada yasadışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.