Edirne'de minibüste 22 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de durdurulan bir minibüse yapılan aramada 22 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne'de şüphe üzerine bir minibüsü durdurup arama yaptı.
Aramada yasadışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör de gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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