Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:11
Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, 4'ü çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.


göçmen haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da kaçak göçmenleri kaçırıp ailelerinden fidye isteyen şüphelilere operasyon: 4 gözaltı

İstanbul'da kaçak göçmenleri kaçırıp ailelerinden fidye isteyen şüphelilere operasyon: 4 gözaltı
Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Evde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Evde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler